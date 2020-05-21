Toplu taşıma araçlarında koronavirüsün barınmasını önleyici sistem geliştirdi

AA 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:32 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:32

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Yazkar fabrikasında, AA muhabirine açıklamalarda bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı Cem Yazıcı, Kovid-19 salgınından önce bir süredir sektörde klimalardan oluşagelen birtakım bakteriyel sorunlarla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakteriyellerden yana oluşan rahatsızlığın yanına Kovid-19 sorununun eklendiğini ifade eden Yazıcı, birkaç farklı çalışma ve argümanla toplu ulaşım araçlarındaki Kovid-19 sorununa çözüm getirebileceklerini düşündüklerini söyledi.

Klima filtrasyonunda kullanılan UVC ışın lambalarını inceledikten sonra benzerlerinden 7 kat daha iyi sonuç veren ürünü Amerika merkezli bir firmadan temin ettiklerini anlatan Yazıcı, yapılan testlerde belli sayıda virüs ve bakteri içeren havanın dolaşıma sokularak sonuçlarının raporlandığını aktardı.

Bu sistemin özellikle raylı sistemde olmak üzere toplu taşımada çözüm olacağına inandıklarını dile getiren Yazıcı, "Bizim iddiamız şu, toplu taşımalardaki iklimlendirme cihazlarındaki mevcut uygulamamız filtrasyonda bizim geliştirdiğimiz ve tercih ettiğimiz sistemler üst sistemlerdi fakat Kovid-19 virüsünün 50-60 nanometre olması, filtrelerden de geçerek tekrar halka bulaşma riski ve dünya belediyelerindeki duyum üzerine süreci başlattık. Hem bizim elimizdeki hem de UVC ışın lambasını aldığımız firmanın raporları bize gösteriyor ki, bu sistem yüzde 99 Kovid-19'u öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Prototipin üretildiğine işaret eden Yazıcı, "Şu anda bu konuda testler bitti. Bunu piyasaya sürüp önceliğimiz sektöre rahatlık getirmek." dedi.

Yazıcı, klimaların toplum sağlığı için faydalı olduğunu halen iddia ettiklerini ve bu çözümle klimanın güncel hayatta yine vatandaşlara ferahlık vermesine devam etmesini arzu ettiklerini kaydetti.

- "KLİMALI ORTAMDA KORKUSUZ SEYAHAT ETME İMKANI SAĞLAYABİLİYORUZ"



Firmanın genel müdürü Ali Yazıcı da klimaların hayatın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Çok yüksek sıcaklıkların oluştuğu dünyada insanların konforlu seyahat etmelerinin önemine vurgu yapan Yazıcı, son dönemde Kovid-19 virüsüyle çekinceleri gidermek adına bir çalışma yaptıklarını aktardı.

Yazıcı, aylar süren çalışmayla sistemi olabilecek en iyi noktaya getirmeye çalıştıklarını, şu anda yaptıkları bütün testlerin en iyi sonucu verdiğini bildirdi.

Geliştirilen sistemle hem virüse hem de diğer tüm bakterilere karşı aynı zamanda teknik olarak klimanın bakımında da bir fayda getirdiklerini dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Havanın geçtiği filtrelerde toplanan küf ve bakterinin temizlenmesi gerekiyor. Bizim sistemimizde artık buna gerek kalmıyor. Sürekli temiz halde tutuyoruz. Bu da konforu kat kat arttırıyor. Seyahat eden vatandaşlarımızın ve toplu ulaşım sürücülerimizin sağlığı açısından bu sistem şarttı. Biz bütün konforu sağladık. Rahatlıkla artık klimalı ortamda korkusuz seyahat etme imkanı sağlayabiliyoruz."

Yazıcı, patent başvurusunu yaptıklarını ve devam eden sürecin sonunda patenti alacaklarını sözlerine ekledi.

- "UVC IŞINLARI KISA MESAFEDE ETKİLİ OLAN IŞINLARDIR"



Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay da Ultraviyole-C (UVC) ışınlarının yıllardır yaygın olarak yüzey, havuz ve döngülü sulardaki sterilizasyon işlemlerinde kullanıldığını söyledi.

Bu tür cihazların test aşamalarında belli sayıda virüs ya da bakteri içeren havanın dolaşıma sokularak sonuçların incelendiğine değinen Karabay, "UVC ışınları kısa mesafede etkili olan ışınlardır. Ultraviyole teknolojisiyle yüzey temizliği yapılır. Bazı özelliklerini söyleyeyim, asla o ışına çıplak gözle bakmamak gerekir, kapalı ortamda kalması gerekiyor. UVC, gördüğü yeri sterilize eder, ışığı görmeden geçen hava temizlenemez. Bu amaçla yıllardır kullanılmakta." değerlendirmesinde bulundu.



