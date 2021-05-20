İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2021 Perşembe / 8 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Güncel

Toplu taşımada koronavirüs denetimi

Kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler devam ediyor. Sürücüler ile yolcuların kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, duraklarda zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

DHA20 Mayıs 2021 Perşembe 09:49 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:49
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, Esenyurt ve Beşiktaş ilçelerindeki kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı köprü üzerinde yapıldı. Ekipler sürücülerin evrak kontrolünü yaparken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Polis, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Topu taşıma araçlarında denetimler devam ederken, durakta toplu taşıma binmek isteyen vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.