Toplu taşımada maske zorunluluğu, Koronavirüs vaka sayılarının 1000'in altına düşmesiyle birlikte kalktı. Toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar "Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna yanıt arıyordu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Toplu taşıma araçlarında maskelerin çıkarılabileceğini duyurdu.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 961 COVID-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.

İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı bugün de binin altında gelince toplu taşımada maske zorunluluğu kalkmış oldu.

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA MASKE AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa." dedi.

Bakan Koca, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını hatırlatarak uyardı:

"Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."