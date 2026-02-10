İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6371
  • EURO
    52,0507
  • ALTIN
    7100.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Toplumsal değerlerle bağdaşmayan konserlere geçit verilmedi: Ekinlikler yasaklandı
Güncel

Toplumsal değerlerle bağdaşmayan konserlere geçit verilmedi: Ekinlikler yasaklandı

Beşiktaş Kaymakamlığı, 10-11 Şubat'ta düzenlenecek konserlerin toplumsal değerlerle bağdaşmaması ve toplumun birçok kesimince tepki toplaması nedeniyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Zorlu Center'da her türlü etkinliklerin 2 gün süreye yasaklandığını bildirdi.

AA10 Şubat 2026 Salı 17:29 - Güncelleme:
Toplumsal değerlerle bağdaşmayan konserlere geçit verilmedi: Ekinlikler yasaklandı
ABONE OL

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat'ta saat 21.30'da "Sloughter To Prevail" ve 11 Şubat'ta saat 21.30'da "Behemoth" isimli gruplar tarafından düzenlenecek konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, etkinliklerin toplumsal değerlerle bağdaşmaması nedeniyle toplumun birçok kesimi tarafından tepkiye neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden, Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program ve benzeri diğer etkinliklerin 10 Şubat saat 00.01'den 11 Şubat saat 23.59'a kadar iki gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

  • konser
  • iptal
  • beşiktaş kaymakamlığı

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.