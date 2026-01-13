İSTANBUL 5°C / 2°C
Güncel

Toplumun yüzde 63,7'si öğretmenlere yönelik sosyal medya düzenlemesini destekledi

Areda Survey'in Türkiye genelinde 2.980 kişinin katılımıyla 25–30 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, sosyal medyada öğrencileriyle birlikte içerik üreten öğretmenlere yönelik inceleme ve olası yaptırımları içeren düzenlemeyi toplumun yüzde 63,7'si doğru buluyor.

13 Ocak 2026 Salı 11:06
Toplumun yüzde 63,7'si öğretmenlere yönelik sosyal medya düzenlemesini destekledi
Areda Survey'in 2.980 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, öğretmenlerin sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler getirilmesinin kamuoyunda geniş ölçüde destek gördüğünü ortaya koydu.

GENÇLERİN YÜZDE 46,9'U DÜZENLEMEYİ YANLIŞ BULUYOR

Araştırmaya göre toplumun yüzde 63,7'si söz konusu düzenlemeyi "doğru bulduğunu" ifade ederken, yüzde 36,3'lük kesim ise uygulamayı yanlış bulduğunu belirtti.

Yaş gruplarına göre bakıldığında, düzenlemeye en yüksek destek 35–54 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundakilerin yüzde 75,4'ü düzenlemeyi doğru bulduğunu ifade ederken, yüzde 24,6'sı yanlış bulduğunu ifade etti. 55 yaş ve üzeri grupta ise destek yüzde 60, karşıt görüş yüzde 40 seviyesinde. 18–34 yaş grubunda ise düzenlemeyi yanlış bulanları oranı dikkat çekti. Destek oranı yüzde 53,1, karşı çıkanların oranı ise yüzde 46,9 olarak araştırmaya yansıdı.

ERKEKLER KADINLARA KIYASLA BİRAZ DAHA DESTEKLEYİCİ

Cinsiyet kırılımında erkeklerin yüzde 65,3'ü düzenlemeyi doğru bulduğunu söylerken, kadınlarda bu oran yüzde 62,2. Düzenlemeyi yanlış bulanların oranı kadınlarda yüzde 37,8, erkeklerde ise yüzde 34,7 olarak görüldü.

Eğitim durumuna göre bakıldığında, ilköğretim mezunlarının yüzde 64,6'sı, lise mezunlarının yüzde 62'si, lisans ve üzeri eğitim alanların ise yüzde 63,8'i düzenlemeyi doğru bulduğunu ifade etti. Bu dağılım, eğitim seviyesinden bağımsız olarak toplum genelinde benzer bir yaklaşım bulunduğuna işaret etti.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2.980 kişinin katıldığı, 25–30 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan araştırmalar, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.

