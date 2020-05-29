Toprağa gömülü 248 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA 29 Mayıs 2020 Cuma 09:35 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 09:35

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.