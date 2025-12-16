İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7203
  • EURO
    50,3111
  • ALTIN
    5895.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Toprağa gömülü halde bulunmuştu: 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumunda yeni gelişme
Güncel

Toprağa gömülü halde bulunmuştu: 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumunda yeni gelişme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ'un hastanedeki tedavisi devam ediyor.

AA16 Aralık 2025 Salı 15:19 - Güncelleme:
Toprağa gömülü halde bulunmuştu: 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumunda yeni gelişme
ABONE OL

Mehmetbeyli mevkisinde 7 Aralık'ta vücudunun bir kısmı toprak altında ve darp sonucu başından yaralı halde bulunan Cedduğ'un Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Baba Muhammed Cedduğ, gazetecilere, oğlunun durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Cedduğ, "Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Doktorlar, Amir'in sağlığının iyiye gittiğini söylüyor, inşallah birkaç güne taburcu olmasını bekliyoruz. Adaletin yerini bulmasını, bu olayda suçu olanın cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.

Amir El Cedduğ da ağrılarının azalmaya başladığını ve kendini daha iyi hissettiğini belirtti. Kendisi için yapılanlara teşekkür eden Cedduğ, en büyük hayalinin Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile tanışabilmek olduğunu kaydetti.

OLAY

Reyhanlı ilçesinde ailesinin 5 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, 7 Aralık'ta Mehmetbeyli mevkisindeki arazide, vücudunun bir kısmı toprak altında, darp sonucu başından yaralı halde bulunmuştu. Güvenlik kameraları görüntülerinden çocuğun, dayısı M.E. (30) tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğü belirlenmiş, gözaltına alınan dayı tutuklanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.