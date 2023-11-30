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Toprak kayması sonucu tedbir amaçlı boşaltılan gecekondunun ek yapısı çöktü

Eyüpsultan'da sağanak nedeniyle dün yaşanan toprak kayması sonucu tedbir amaçlı boşaltılan 3 gecekondudan birinin bahçesinde ardiye olarak kullanılan tek katlı yapının bir kısmı yıkıldı.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Toprak kayması sonucu tedbir amaçlı boşaltılan gecekondunun ek yapısı çöktü
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Kent genelinde dün yaşanan fırtına ve sağanağın etkisiyle Esentepe Mahallesi Park Üstü Sokak'taki inşaat alanında yaşanan toprak kaymasının ardından boşaltılan 3 gecekondunun bulunduğu alanda, arar ara toprak kaymaları devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toprak kaymasının meydana geldiği sokakta zaman zaman kontrollerini sürdürüyor.

Ekiplerin kontrolleri sırasında, tedbir amaçlı boşaltılan gecekondulardan birinin bahçesinde ardiye olarak kullanılan tek katlı yapının duvarı, altındaki toprağın kayması sonucu yıkıldı.

Toprak kayması esnasında meydana gelen gürültü nedeniyle sokaktaki vatandaşlar da kısa süreli panik yaşadı.

  • Eyüpsultan
  • gecekondu
  • toprak kayması

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