İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2023 Çarşamba / 16 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9446
  • EURO
    19,9843
  • ALTIN
    1105.98
  • BIST100
    5438.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Toptancılar Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet vermeye başladı
Güncel

Toptancılar Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet vermeye başladı

Kahramanmaraş'ta yıkılan kuru gıda toptancılar sitesi, Mehmetçik tarafından kurulan 28 çadırda hizmet vermeye başladı.

8 Mart 2023 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
Toptancılar Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet vermeye başladı
ABONE OL

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Odun Ambarı mevkisinde faaliyet gösteren kuru gıda toptancılarının bulunduğu site depremde yıkıldı.

Adana Komando Taburu, Çanakkale Asayiş Komando Bölüğü, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova Komando Tugayından bölgeye gelen askerler, yaklaşık 5 dönüm alana her biri 112 metrekare büyüklüğünde 28 çadır kurdu.

Esnaf, yıkılan binalarından iş makineleri yardımıyla kurtardıkları malzemeleri kendilerine tahsis edilen çadırlara taşıdı. Toptancılar, çadırlarda gerekli düzenlemelerinin ardından faaliyetlerine başladı.

"BU ÇADIR OLMAZSA OLMAZLARDAN BİR TANESİ, ARTIK YERİMİZ YURDUMUZ VAR"

Toptancı esnafından İlhan Işık, AA muhabirine, deprem nedeniyle iş yerlerinin yıkıldığını söyledi.

Devletin depremin ilk gününden bu yana kendilerine gerekli desteği verdiğini vurgulayan Işık, "Dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Şükür, destekler geldi. Bu çadır olmazsa olmazlardan bir tanesi, artık yerimiz yurdumuz var. Bugün depo arasak bulamıyoruz, depolar hasarlı. Devletimize milletimize, bize yardım edenlere etmeyenlere, dua edenlere herkese teşekkür ederim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Mehmetçiğimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Esnaf Muaz Kılıç ise Mehmetçiğin kendilerini büyük bir imkan sunduğunu işaret ederek, "Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim ne yapacak gücümüz ne de takatimiz kaldı. İş yerlerimiz tamamen yıkıldı. Toptancılar sitesinde gözle görülür, elle tutulur iş yeri kalmadı." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.