Torba teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek.

AK Parti milletvekilerinin imzası bulunan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacak.

İstanbul'da, İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, diş hekimliği fakültesi, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, spor bilimleri fakültesi, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak.

Teklifle, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'na yeni maddeler ekleniyor. Buna göre, Anayasa'da yer alan emredici normların gereğinin yerine getirilmesini ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda kamu yayıncılık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kurumda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları, disiplin işlemlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar, görevden uzaklaştırma, cezaları verecek disiplin amirleri ile ilgili konular yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, kurumda, Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulması öngörülüyor.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, genel müdür on beş gün içinde başka bir disiplin cezası verebilecek.

Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek.

Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on yıl boyunca Kurum içinde müdür ve emsali ek göstergedeki yönetici kadroları ile daha yüksek ek göstergeli yönetici kadrolarına atanamayacaklar.

MADEN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek.

Teklifle, kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği nedeniyle meydana gelen maliyet artışlarının tamamının (fiyat farkı olarak) ödenmesi yerine, maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi, destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişiminin de dikkate alınması ve maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde, Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklif usulünün kaldırılması öngörülüyor.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda değişiklik yapan kanunla, devlet hakkı oranlarına ilişkin olarak bu kanunda yapılan değişiklikler 2018 yılı devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmayacak.

28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları ile bildirilen madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya buluculuk hakkı verilecek.

Teklif, Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin sağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da düzenleme yapıyor.

KIRIKKALE'NİN 'BAHŞİLİ' İLÇESİNİN İSMİ, 'BAHŞILI' OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürünler için Kooperatifler Kanunu, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulan kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerinden gerçekleştirdikleri tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürün alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ CEZALARI

1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası verilmeyecek, kesilmiş cezalar da tebliğ edilmeyecek.

AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan "torba kanun" teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifi ile uygulamada yeknesaklığın sağlanması adına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda da düzenleme yapılacak.

Buna göre, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, petrol, doğalgaz, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi; jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapılamaz hale gelmesi; yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek üzere ilgili bakanlığın uygun görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilecek.

Bakanlık tarafından alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine geçecek. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine veya ruhsatın iptal edilmesine de Bakanlık tarafından karar verilecek.

Bakanlık veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak. Ayrıca Bakanlık veya Genel Müdürlük kararı ile faaliyeti kısıtlanan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapanın veya yatırım sahibinin yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek. Yatırım çakışması işlemleri nedeniyle Bakanlıkça veya Genel Müdürlükçe herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan tutar, lehine karar verilen tarafa rücu edilecek.

Teklifin yasalaşmasıyla Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde Bakanlık tarafından alınacak kamu yararı kararı gereği enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili turizm merkezi ya da kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kesilen cezalar iade edilecek

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KESİLEN CEZALAR İADE EDİLECEK

Kanun teklifiyle 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezası verilmeyecek. İdari para cezası kesilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş kişilerden tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Bu konudaki yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Tahsilatlardan, varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.

Aynı zamanda bu cezalar kapsamında, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek.

AB İŞLERİ UZMANLARINA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN GEÇİŞ HAKKI

Teklifle, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilen AB Başkanlığındaki Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan nitelikli ve yetişmiş personele bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınacak. Bu düzenleme uyarınca Dışişleri Bakanlığına geçiş yapmak isteyen Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcıları yalnızca tek bir sınav için yazılı olarak talepte bulunabilecek.

Sınav, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından yapılacak. 9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar ise meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek.

Teklifle ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarının naklen atama yapabilmesi, atanacak personelin hangi kadro ve pozisyonlardan seçileceği, atama şartları ile atanacağı kadro ve pozisyonları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterilecek.

Maddenin gerekçesinde, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte gerçekleştirilen düzenlemeler neticesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin genişlemesi ve çeşitlenmesi veya yeni birimlerin oluşturulması, kurumlarımızda yetişmiş personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacın kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personelin, kurumlar arasında naklen atanması suretiyle giderilmesi amaçlanmaktadır." denildi.

635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilecek.

Kararnamenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile iş birliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamaya ilişkin 8. maddesinde, uygulamada çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.