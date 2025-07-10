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''Torba yasa ile ormanlar sermayeye açılıyor'' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor; bu da orman yangınlarını artıracak' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Kamuoyuna “ormanların tamamen enerji ve madencilik faaliyetlerine açıldığı” şeklinde yansıtılmaya çalışılan torba yasa teklifi, 6831 sayılı Orman Kanunu'ndaki izin süreçlerinde herhangi bir değişiklik getirmemektedir.' denildi.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 16:56 - Güncelleme:
''Torba yasa ile ormanlar sermayeye açılıyor'' iddiası yalanlandı
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Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında yer alan "Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor; bu da orman yangınlarını artıracak" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, söz konusu torba yasa teklifi ile Orman Kanunu'ndaki izin süreçlerinde bir değişikliğe gidilmediği vurgulandı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor; bu da orman yangınlarını artıracak" yönündeki iddialar gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

Kamuoyuna "ormanların tamamen enerji ve madencilik faaliyetlerine açıldığı" şeklinde yansıtılmaya çalışılan torba yasa teklifi, 6831 sayılı Orman Kanunu'ndaki izin süreçlerinde herhangi bir değişiklik getirmemektedir.

3213 sayılı Maden Kanunu'nda yapılan düzenleme, yalnızca izin sürecinin vatandaşlar adına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütülmesini sağlamaktadır. Bu değişiklik, izin kriterlerinde veya çevresel değerlendirme süreçlerinde herhangi bir farklılık içermemektedir.

Ayrıca, madencilik faaliyetlerinin orman yangınlarına neden olduğuna dair herhangi bir bilimsel veri bulunmamaktadır. Aksine, maden işletmeleri, yangınla mücadele konusunda altyapı ve müdahale desteği sağlayarak önemli katkılar sunmaktadır.

Yürürlükteki mevzuat gereği, ormanlarda faaliyet gösteren tesisler yangınlara karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İlgili kurumlarımız ise ormanlarımızın korunmasına yönelik denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürmektedir.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.

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