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Torbacılara ‘Pençe-1' operasyonu

Mersin'de 550 polis, narkotik köpekleri ile helikopter ve drone desteği ile ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 85 adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

IHA8 Ocak 2022 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:29
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Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahısların uyuşturucuyu Doğu illerinden Mersin'e getirip, burada sattıkları tespit edildi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 550 polisin katılımı ile şafak operasyonu düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra, 'Tina', 'Erez', 'Kanas' ve 'Hernandez' adı verilen 4 narkotik köpeğinin de katıldığı helikopter ve drone destekli operasyonda, daha önce belirlenen 85 adreste arama yapıldı.

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ayrıca operasyon kapsamında çeşitli suçları bulunan şahıslar da gözaltına alındı.

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