'Torbacı'lara polis baskını güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

DHA 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:41

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süreden bu yana takip ettikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 3 şüpheliyi kaldırımda yürürken yakalarken, yoldan geçenler ne olduğunu anlayamadı.

Yere yatırılarak kelepçelenen 3 şüpheli sorgulanmak üzere Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

Yapılan operasyon bir işyerinin kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.