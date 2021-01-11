İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2021 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4952
  • EURO
    9,1319
  • ALTIN
    444.805
  • BIST100
    1541.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Torbacı'lara polis baskını güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
Güncel

'Torbacı'lara polis baskını güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

İstanbul Bağcılar'da polisin bir süreden bu yana takip ettiği 'torbacı' olarak nitelendirilen sokaktaki uyuşturucu satıcısı 3 kişinin yakalanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:41
ABONE OL

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süreden bu yana takip ettikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. 

Ekipler, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu bulunan 3 şüpheliyi kaldırımda yürürken yakalarken, yoldan geçenler ne olduğunu anlayamadı. 

Yere yatırılarak kelepçelenen 3 şüpheli sorgulanmak üzere Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. 

Yapılan operasyon bir işyerinin kameralarınca saniye saniye görüntülendi. 

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.