Dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana gelen olayda, 45 E 3077 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mehmet Ekinci (58), sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istedi. Yükselen suların içerisinde mahsur kalan araç, kısa sürede sulara gömüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

"OĞLUMUN OKUL SERVİSİ DE BURADA SULARA GÖMÜLMÜŞTÜ"

Olay anına tanıklık eden mahalle sakini Ozan Özsoy, bölgedeki alt geçidin kronik bir tehlike saçtığını dile getirdi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeninin çıkarıldığı anları anlatan Özsoy, benzer bir facianın daha önce kendi ailesinin başına geldiğini şu sözlerle aktardı:

"Aslında bu, mahallemizde yaşanan ilk tehlike değil. Daha önce oğlum da aynı noktada büyük bir boğulma tehlikesi atlatmıştı. Okula gittiği servis aracı suya gömülmüş, araç yarıya kadar suyla dolmuştu. Bir arkadaşım yetişip çocuğu omuzlarına alarak korkulukların üzerinden çıkarmayı başardı. Onu eve getirdiğimizde sırılsıklam halini unutamıyorum."

"SÜRÜCÜ SUYUN BASINCI NEDENİYLE KAPILARI AÇAMADI"

Bölge halkının su baskınlarını önlemek için kendi imkanlarıyla setler kurmaya çalıştığını ifade eden Özsoy, olay gününe dair şu detayları paylaştı:

"Bölgedeki su baskınlarını önlemek adına bazı giriş çıkışlar çöp konteynerleriyle, toprakla veya hafriyatla kapatılıyor. Su bahçelere girmesin diye önlemler alınmaya çalışılıyor. Dün de benzer şekilde şeritler çekilmişti ancak bu durumu fark edemeyen arkadaşımız maalesef o yola girmiş. Suyun basıncı nedeniyle kapıları açamadığı için araçtan çıkamayarak hayatını kaybetmiş. Gördüğümüz kadarıyla ayakları aracın içinde sıkışmış vaziyetteydi."

CENAZESİ BUCA'DA DEFNEDİLECEK

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mehmet Ekinci'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Buca ilçesi İnönü Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Ekinci'nin cenazesinin, Buca Zikirtepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaynaklar Aile Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Acı olayın yaşandığı alt geçitte suyun tahliye edildiği, çalışmaların ise sürdüğü görüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.