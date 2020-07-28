AA 28 Temmuz 2020 Salı 15:37 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 15:41

Etkinliğe Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin komutanları katıldı.

Bakan Xhaçka, burada yaptığı konuşmada, dost Türk halkı ile hükümetine özel teşekkürlerini sundu.

"İyi bir dostun zor zamanda belli olduğunu" dile getiren Xhaçka, bu sözün iki halk, iki ülke ve iki hükümet arasındaki ilişkileri çok iyi bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Geçen hafta Arnavutluk Meclisinde, Türkiye ile imzalanan mali ve askeri iş birliği anlaşması ve mali yardıma ilişkin uygulama protokolünün onaylandığını hatırlatan Xhaçka, Sivil Acil Durumlarla Mücadele biriminin modernizasyon sürecinin devam edeceğini bildirdi.

Türkiye tarafından hibe edilen 6 ambulansı tam donanımlı birer "mini mobil hastane" olarak nitelendiren Xhaçka, bu kapsamda 25 ila 100 metrekarelik 100'ün üzerinde çadır ile Silahlı Kuvvetler ve Sivil Acil Durum logolu 1250 üniformanın hibe edildiğini kaydetti.

- MALZEME VE EKİPMANIN DEĞERİ 1,5 MİLYON DOLAR

Büyükelçi Yörük de törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl eylül ile kasım ayında meydana gelen deprem ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm kurumların seferber edildiğini hatırlatan Yörük, bu sayede Arnavut kardeşlerine yardıma koştuklarını dile getirdi.

Gerek sahadaki ekiplerin çalışmaları gerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, TİKA ve Kızılayın destek ve katkılarıyla Arnavut halkının acil ihtiyaçlarını karşılamaya ve yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile Arnavutluk arasındaki özel ilişkilerinin en önemli boyutlarından birini askeri iş birliğimiz oluşturuyor. Askeri mali iş birliği anlaşmaları kapsamında yaklaşık 25 yıldır NATO müttefikimiz Arnavutluk'un Silahlı Kuvvetlerine destek veriyoruz. Bu anlaşmalar çerçevesinde, aynı zamanda Arnavutluk'un Sivil Acil Durumlarla Mücadele kapasitesini orta ve uzun vadede artırabilmek için Arnavutluk Savunma Bakanlığıyla iş birliğimizi de sürdürüyoruz. Bu çerçevede anlaşmalarla tahsis edilen kaynak kullanılarak ülkemizden temin edilen 6 adet tam donanımlı ambulans, 160 adet muhtelif çadır, 400 adet yangın söndürme elbisesi, 500 adet selde kullanılan kıyafet, 100 adet profesyonel itfaiye elbisesi ve 250 adet arama kurtarma elbisesini Arnavut dostlarımıza teslim ediyoruz. Tüm bu malzeme, ekipman ve elbiselerin toplam değeri 1,5 milyon ABD dolarıdır".

Türkiye tarafından hibe edilen 6 tam donanımlı ambulans nisan ayında ülkeye ulaşmıştı. 1250 üniforma da bugünkü törenle teslim edildi.