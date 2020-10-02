Törene Başkan Erdoğan da katılacak: Konya Şehir Hastanesi açılıyor

DHA 02 Ekim 2020 Cuma 09:37 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 09:37

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Covid-19 salgınının etkili olduğu dönemde, 1250 yataklı bir sağlık kompleksinin daha hizmete girdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Şehir Hastanesi, 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere toplam 1250 yatakla hizmet verecek. 380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor. 421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2 bin 923 kapalı 188 açık otopark kapasitesine sahip. Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip Hastanenin hava ambulanslarını kullanabilmesi için helikopter pisti bulunuyor. Gelişmiş tıbbi donanım ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek Hastane hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkılar yapacak. Yurtdışından hasta kabulü ile sağlık turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak."