31 Mart Yerel Seçimlerin ardından Torbalı Belediye Başkanı olan CHP'li İsmail Uygur, görev başına geldikten hemen sonra işçi kıyımına başlamıştı. Uygur'un, peyder pey çıkardığı işçilerin sayısı 425'i bulmuştu. Uygur'un son olarak çıkardığı 75 işçiyle bu sayı 500'ü buldu.

'TASARRUF' DEDİ 250 İŞÇİYİ ÇIKARDI, YERİNE 202 İŞÇİ ALDI

Geçtiğimiz hafta 'istihdam fazlası' gerekçe gösterilerek 250 işçiyi işten çıkaran CHP'li belediyenin, 202 yeni işçiyi işe alması, sözde gerekçeler değil keyfi işçi kıyımı ve torpilini bir kez daha gözler önüne sermdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Öte yandan işten çıkarılan 425 işçi, dün belediye önünde eylem yapıp, hukuksuzca işten çıkarılmaları protesto etti.

Kemal Kılıçdroğlu'na seslenen işçiler, CHP Genel Başkanının seçimlerden önce sarf ettiği ''Kazandığımız hiçbir belediyemizde işçi çıkarması olmayacak, söz veriyorum' sözünü hatırlattı.

SAYI 500'Ü BULDU

CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur, bugün de 75 işçiyi, işten çıkardı. Son işten çıkarmalarla birlikte toplamda 500 işçi, belediye tarafından çıkarılmış oldu.

İŞÇİYİ GÖNDER, OĞLUNU MÜDÜR YAP

Yüzlerce çalışanı ekmeğinden eden İsmail Uygur'un, üniversite öğrencisi olan oğlu Efe Uygur'u belediyeye ait TORBEL A.Ş.'ye 7 bin lira maaşla Genel Müdür Yardımcısı olarak atadığının ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

Torpil skandalının kamuoyuna yansıması üzerine, ''Güvenecek kimse yoktu'' savunması yapan Uygur, devam eden tepkilerden sonra yaptığı ikinci açıklmayla oğlunu görevden aldığını açıkladı.

TEPKİ GÖSTEREN HALKA ''KÖPEK'' HAKARETİ

Babası tarafında TORBEL’e müdür yardımcısı olarak atanan Efe Uygur, halkın her kesiminden gelen tepkilere hadsizce hakaret ederek cevap verdi.

Efe Uygur sosyal medyadan yaptığı, ''Allah’a şükür sizin gibi hırsız da değiliz, sizin gibi köpek de değiliz…'' paylaşımıyla, tepki gösteren vatandaşlara hakaret etti.