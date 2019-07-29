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Torpille müdürlüğe atanan CHP'li başkanın oğlu, tepki gösterenlere hakaret etti

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un TORBEL A.Ş.’ye müdür yardımcısı olarak atadığı üniversite öğrencisi oğlu Efe Uygur, torpili eleştirenlere sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hakaret etti.

  • star.com.tr
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CHP'nin İzmir belediyelerinde haberi peş peşe gelen torpil skandalı konuşulurken, ismi geçen Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur, bir skandala daha imza attı.
 
Babası tarafında TORBEL’e müdür yardımcısı olarak atanan Efe Uygur, halkın her kesiminden gelen tepkilere hadsizce hakaret ederek cevap verdi.
 
Efe Uygur sosyal medyadan yaptığı, ''Allah’a şükür sizin gibi hırsız da değiliz, sizin gibi köpek de değiliz…'' paylaşımıyla, tepki gösteren vatandaşlara hakaret etti.
 
TASARRUF YOK, TORPİL VAR...
 
CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, 'tasarruf' diyerek 425 işçiyi işten çıkardı. Ancak başkanın, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlunu 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.
 
Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İsmail Uygur, ''Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır" dedi. 
 
Ancak bu açıklamadan bir süre sonra Uygur, gelen tepkiler üzerine oğlunun görevine son verdiğini açıkladı.
 

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

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