19 Eylül 2025 Cuma
  • Torun dehşeti! Babaannesini tüple başına vurarak öldürdü
Güncel

Torun dehşeti! Babaannesini tüple başına vurarak öldürdü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, babaannesini piknik tüpüyle darbederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı. Zanlı ifadesinde 'Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım.' dedi.

19 Eylül 2025 Cuma 09:26
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi'nde Hanım Ayşe K'nin (94) ölümünün ardından gözaltına alınan torunu O.K'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin, "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu." dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- OLAY

Avşar Mahallesi'nde yaşayan O.K, dün sağlık ekiplerini arayarak, birlikte oturdukları evde babaannesi Hanım Ayşe K'yi hareketsiz halde bulduğunu iddia ederek yardım istemiş, yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

