İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9374
  • EURO
    35,4109
  • ALTIN
    2462.21
  • BIST100
    10767.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Torunlarının gözü önünde tabanca ile vuruldu: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Güncel

Torunlarının gözü önünde tabanca ile vuruldu: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'de 2 torununu motosikletle götüren dede, motosikletli bir şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA25 Haziran 2024 Salı 09:17 - Güncelleme:
Torunlarının gözü önünde tabanca ile vuruldu: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
ABONE OL

Olay, merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Salih Şahin torunlarıyla motosiklette giderken bir başka motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kafasından tabanca ile vurulan Şahin motosikletle birlikte düşerken, küçük yaştaki torunları o anlarda şok yaşadı.

Motosikletli şüpheli kaçarken, çocuklar ise bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırganın tabanca ile Şahin'e ateş ederek vurması ve motosikletin devrilmesi yer aldı. Görüntülere yaralı şahsın torunlarının olayın şoku ile yan tarafta bir eve kaçmaları da yansıdı.

Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

  • mersin
  • dede
  • torun
  • vurulma
  • kamerada

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.