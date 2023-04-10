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Tosuncuğun ''kara kutusu'' Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı

'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın ‘kara kutusu' olduğu ileri sürülen ve Cumartesi günü Türkiye'ye getirilen Osman Naim Kaya'nın, polisteki ifadesine ulaşıldı. 2018 yılında Uruguay'da yakalanan Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verilmişti.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Tosuncuğun ''kara kutusu'' Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı
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Davanın kilit ismi Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle 'kara para aklama', 'vergi kaçırma', 'suç örgütü üyesi olma' ve 'dolandırıcılık' gibi üzerine atılı suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Cumartesi günü Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilmişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan Kaya'nın emniyette verdiği ifadelere ulaşıldı.

İki gündür emniyette sorguya alınan Osman Nuri Kaya'nın ifadesinde; Mehmet Aydın isimli şahıs ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, daha önce tanışıklığının olmadığını, Uruguay'a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptığını, bu zamana kadar bu danışmanlık (araç, ev alım işlerinde aracılık) işinde komisyon adı altında Mehmet Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını söylediği öğrenildi. Kaya'nın, Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakasının olmadığını söylediği, Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay'da bulunduğunu, bitcoin cihazlarını bilmediğini ve alakasının olmadığını, paralarla alakalı bilgisinin olmadığını, Paraguay'a hiç gitmediğini, Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığının olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini anlattığı belirtildi. Şüpheli Osman Nuri Kaya'nın ilerleyen saatlerde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

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