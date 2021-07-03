Tosuncuk alındı, Türkiye'ye getiriliyor

AA 3 Temmuz 2021 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 11:54

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, basın mensuplarının, kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın iade sürecine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Aydın için 2018'de kırmızı bülten çıkarıldığını, kendisinin 1 Temmuz'da Sao Paulo'da teslim olduğunu anımsatan Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse İçişleri Bakanlığımız hemen karşı muhataplarıyla irtibata geçtiler, bağlantılar kurdular. Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar ve bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de kendisiyle ilgili gerekli yasal işlemler ülkemizde gerçekleştirilecek."