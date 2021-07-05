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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyette ifadesi alınmaya başlandı.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 23:02 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 23:29
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Aydın'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya'dan sınır dışı edilen ve 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın'ın yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evraklar, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırılmıştı.

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere hazırlanan yaklaşık 60 sayfalık soruların da bulunduğu ifade alma işleminin başladığı bildirildi.

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