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''Tosuncuk''un bir numaralı ismi Türkiye'ye getirildi

'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 'kara kutusu' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 23:15 - Güncelleme:
''Tosuncuk''un bir numaralı ismi Türkiye'ye getirildi
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Uruguay'da 2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verildi.

Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi.

Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polis ekiplerince uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.

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