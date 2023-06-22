Tosuncuk'un sağ kolu ilk kez konuştu: Sosyal medyada tanışmış

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, haklarında açılan 4 ayrı dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sırayla görülen 4 duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Uruguay'dan iade edilen Osman Naim Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile bir kısım müştekiler ve sanık avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, şirketlerin el konulduğu zaman ve şu anki borç alacak durumu ile menkul varlığının incelenmesine yönelik istenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını tutanağa geçirdi.

"Çiftlik Bank" davaları kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Kaya, Fatih Aydın'ı Mehmet Aydın'dan sonra tanıdığını belirterek, "Fatih Aydın, alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi. İhtiyaç duyulan ve o ihtiyaçların alınmasını bana söyleyen ve aldıran kişi Mehmet Aydın'dı." dedi.

Duruşmada söz alan Mehmet Aydın ise sanık Kaya ile sosyal medyada tanıştığını anlatarak, "Uruguay'a gittiğimde kendisi bana çevirmenlik, çalışma izni, taşınır taşınmaz malların alınması gibi konularda yardımcı oldu. Çiftlik Bank'ın oyun tarafıyla toplanan paralarla herhangi bir bağlantısı yoktu." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan heyet, henüz mahkemeye ulaşmayan bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmaları erteledi.

SAĞ KOLU İLE FACEBOOK'TA TANIŞMIŞ

Mehmet Aydın ise, "Osman Naim Kaya'nın Uruguay ile ilgili bir videoda yorumunu gördüm. Facebook'tan ekledim. Osman Naim Kaya ile sosyal medyada tanıştım. Uruguay'a gittiğimde kendisi bana çevirmenlik, çalışma izni alınması, taşınır taşınmaz malların alınması gibi konularda yardımcı oldu. Çiftlik Bank'ın oyun tarafıyla toplanan paralarla herhangi bir bağlantısı yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmadığını belirterek, raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

FATİH AYDIN URUGUAY'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMİŞTİ

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Türkiye'ye iadesi için yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından 8 Nisan'da İstanbul'a getirilen Kaya, tutuklanmıştı.

85 BİN 646 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 4 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

