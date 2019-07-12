Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz hafta yat sefası yaparken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

'TOSUNCUK TÜRKİYE'DE Mİ?' TARTIŞMASI

Habertürk'te yer alan habere göre, ajansın "Tosuncuk'un yurt dışındaki lüks yaşamı" diye servis ettiği fotoğraflarla ilgili ‘Tosuncuk Türkiye'de mi?' iddiaları ile birlikte yeni bir tartışma yaşandı.

Özellikle sosyal medyada gündem olan Aydın'ın fotoğraflarının izini sürenler görüntülerin Antalya'da çekilmiş olabileceği görüşünde birleşti.

ANTALYA POLİSİ ARAŞTIRDI

Ortaya çıkan bu iddialar üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler çalışma başlattı. Fotoğraflar incelemeye alındı. Mehmet Aydın ile fotoğraflarda yer alan boşanma davası bulunan eşi Sıla Aydın'ın isimleri sorgulandı.

FOTOĞRAFLAR 2017 YILINA AİT

Antalya polisi, kısa bir çalışmanın ardından fotoğrafların izini buldu. Mehmet Aydın ve Sıla Aydın'ın 2017 yılında Antalya bölgesinde tatil yaptığı belirlendi. Fotoğrafların o dönem çekildiği tespit edildi.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın Ocak 2017 yılında evlenmişti. Çitlfk Bank operasyonu 16 Mart 2018 yılında başlamıştı. Mehmet Aydın o tarihten beri kayıplarda bulunuyor. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ait görüntüler merak yaratıyor.

Tekne sefası yaparken çekilmiş son fotoğraflarının basına yansımasıyla birlikte 'Tosuncuk Türkiye'de mi' tartışmasını başlatanlar fotoğraftaki detayların izini sürerek Mehmet Aydın'ın lüks yaşamını ülkede sürdürüyor olabileceğini iddia etmişti.

Fotoğraflardaki detaylarda Türkiye'ye özgü pek çok işaret ortaya koyulmuş, teknedeki ıslak mendilden, televizyon kumandasına kadar pek çok ayrıntıya dikkat çekilmişti.

Antalya polisinin araştırması da tartışmalara son nokta koydu.