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Tosya'da can pazarı: Otomobili biçti, çok sayıda ölü var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 20:55 - Güncelleme:
Tosya'da can pazarı: Otomobili biçti, çok sayıda ölü var
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İslam Uzun yönetimindeki 55 AHS 500 plakalı tır, D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, tır sürücüsü ile otomobildeki 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu, İstanbul-Samsun istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafik, bir süre sonra tali yoldan sağlanmaya başladı.

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