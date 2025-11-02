TPAO'dan helikopter manipülasyonuna cevap: İddialar asılsız

TPAO'nun sosyal medya hesabından, TP-OTC şirketi tarafından kullanılan helikopterlerin kira bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TP-OTC şirketimiz tarafından kullanılan helikopterlerle ilgili gerçekleri çarpıtan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan deniz unsurlarımızın lojistiğini sağlamak üzere toplam 6 helikopter kullanılmaktadır. Bunlardan 2'si TP-OTC envanterine kayıtlıdır. 4 helikopter için ise Offshore Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında hizmet alınmaktadır. Söz konusu sözleşme, 4 helikopterin TP-OTC ihtiyaçları ve planlaması kapsamında personel transferi ve kargo taşınması ile acil tıbbi tahliye hizmetlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda hizmet alınan helikopter başına kira bedeli olarak iddia edildiği gibi 36 bin dolar değil 8 bin 667 dolar ödenmektedir."

Halihazırda devam eden sözleşmelerin finansal analizi yapıldığında, mevcut fiyat ve maliyetlerin bölgesel ortalamaların çok altında olduğu belirtilen açıklamada, "Orta Doğu ve Avrupa örneklerinde günlük kiralama bedellerinin helikopter başına 15-20 bin dolar civarında olduğu bilinmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.