İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4486
  • EURO
    33,1431
  • ALTIN
    2011.27
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

TPAO'nun 2 sahası için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Siirt'teki 2 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 09:47 - Güncelleme:
TPAO'nun 2 sahası için kamulaştırma kararı
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Saipbeyli köyü sınırları içindeki parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

- EPDK KARARI

Öte yandan, "İletim Sisteminde Yer Alan Sayaçlarda Hatalı Ölçüm Kaydedilmesi veya Ölçüm Kaydedilmemesi ile Sayaca/Ölçü Devresine Müdahale Durumunda Tesis Edilecek İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar"ına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre EPDK, iletim sistemine bağlı ölçüm noktalarında uzlaştırmaya esas ana sayacın veya ana ve yedek sayacın uzaktan okunamadığı, hatalı okunduğu, kayıt yapmadığı, kontrol ve test sonucu hatalı ölçüm yaptığı, mührünün kopartıldığı veya sayaçların doğru ölçüm yapmasına engel olacak müdahalelerin tespit edildiği durumlarda, kullanıcının sayaç verilerinin ve müdahale zamanının belirlenmesinde kullanılacak yöntemleri belirleyecek.

  • TPAO Başvurusu
  • Kamulaştırma
  • Siirt Sahaları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.