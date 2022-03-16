İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2022 Çarşamba / 13 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7214
  • EURO
    16,1535
  • ALTIN
    906.811
  • BIST100
    2093.59
Güncel

Trabzon-Bayburt karayoluna çığ düştü

Trabzon-Bayburt karayolunun Araklı ilçesi Tilkibeli mevkiine çığ düştü.

IHA16 Mart 2022 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:50
ABONE OL

Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinden itibaren 3 gündür kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Çatak'tan yaklaşık 10 km yukarıda bulunan Tilkibeli mevkiinde bugün sabah saatlerinde çığ yaşandı. Çığ nedeniyle yolu kullanarak yakındaki HES santraline gitmeye çalışan santral çalışanları araçları ile yolda kalırken, santrale yürüyerek gitmek zorunda kaldılar. O anları ise cep telefonları ile görüntülediler.

Santral çalışanları bölgede çığ tehlikesinin devam ettiği için yolun kesinlikle kullanılmamasını istediler.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.