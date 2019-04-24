21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8686
  • 6,5839
  • 240.104
  • 96.358
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon Havalimanı'nda 8 saat uçuş yok

Trabzon Havalimanı'nın, pist bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın 8 saat uçuşlara kapatılacağı açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) da Trabzon seferlerini iptal etti

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
 
"25 Nisan Perşembe günü Trabzon meydanda yapılacak olan pist bakım onarım çalışmaları nedeniyle meydan 10.00 -18.00 saatleri arasında uçuşlara kapatılacaktır. Bu nedenle aşağıda bilgileri bulunan seferlerimiz iptal edimiştir.
 
Türk Hava Yolları
 
Tk 2824-2825  İstanbul-Trabzon-İstanbul
 
Tk 2828-2829  İstanbul-Trabzon-İstanbul
 
AnadoluJet ;
 
Tk 7424-7425 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7426-7427 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen
 
Tk7432-7433 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen Tk 7367-7368 Yenişehir -Trabzon-Yenişehir Tk 7062 Ankara-Trabzon Tk 7065 Trabzon-Ankara 

Kağıthane´de bina çöktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı

Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı

BM: İlk kez ABD ve Afgan güçleri, Taliban´dan daha fazla sivil öldürdü

BM: İlk kez ABD ve Afgan güçleri, Taliban´dan daha fazla sivil öldürdü

YSK'da İstanbul itirazları görüşülüyor

YSK'da İstanbul itirazları görüşülüyor

Şiddete karşı ikiyüzlü duruş

Şiddete karşı ikiyüzlü duruş

'Algoritma dedikleri şeye baksınlar, onun arkasında bir Müslüman görecekler'

'Algoritma dedikleri şeye baksınlar, onun arkasında bir Müslüman görecekler'

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Konkordatoda ibre döndü: İşte süreçten çıkan firma sayısı

Konkordatoda ibre döndü: İşte süreçten çıkan firma sayısı

Evinin bahçesine bakın ne yaptı!

Evinin bahçesine bakın ne yaptı!
 

POPÜLER HABERLER

'Mehmetçiği şehit edenleri onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?'

'Mehmetçiği şehit edenleri onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?'

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Milyonların beklediği haber! Emekliye Temmuz'da çifte artış var!

Milyonların beklediği haber! Emekliye Temmuz'da çifte artış var!

Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay'daki malvarlığına el konuldu

Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay'daki malvarlığına el konuldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA