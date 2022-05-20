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Trabzon mayıs ayında beyaza büründü

Trabzon'un yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı. Öte yandan, Kurugöl Yaylası yolunda kamyonetiyle mahsur kalan kişinin de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 17:15 - Güncelleme:
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Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece hava sıcaklığının da düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çaykara ilçesindeki Haldizen ve Limonsuyu yaylaları, Maçka'daki Kurugöl Yaylası ve Araklı ilçesindeki Türkeli Mahallesi ve civardaki yaylalar, yağışın ardından beyaza büründü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan bazı yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Kurugöl Yaylası yolunda kamyonetiyle mahsur kalan kişinin de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

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