Trabzon merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 91 şüpheli gözaltında

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Trabzon'daki 101 şüpheliyi 5 ay fiziki ve teknik takibe alan ekipler, Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat timleri de dahil 1050 personelin gerçekleştirdiği operasyonlarda, helikopter, 4 dron ile 9 narkotik arama köpeği de kullanıldı.

Gözaltına alınan 91 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Operasyonlarda 4 kilo 930 gram sentetik madde, 2 kilo 394 gram kubar esrar, 1 kilo 654 gram skunk, 1 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 216 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 212 gram kokain, 2 bin 470 sentetik ecza, 77 uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve kenevir tohumu ile 9 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek, 9 hassas terazi, 12 tabanca, 2 av tüfeği, 990 fişek, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 4 litre gümrük kaçağı alkol ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar parayla altın ele geçirildi.