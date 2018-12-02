Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 9 muvazzaf asker yakanlandı

Trabzon merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 üsteğmen ile 7 astsubay yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri görevlilerince yürütülen koordineli çalışmalarda, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 2 üsteğmen ile Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma komutanlıkları bünyesinde görevli 7 astsubay olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay´a davet etti

Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay´a davet etti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

Hurda parçalarından otomobil yaptı!

Hurda parçalarından otomobil yaptı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA