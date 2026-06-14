İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2026 Pazar / 29 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trabzon sahilinde roket parçası bulundu! Jandarma ekipleri devreye girdi
Güncel

Trabzon sahilinde roket parçası bulundu! Jandarma ekipleri devreye girdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sahile vuran ve üzerindeki işaretlerden Rus menşeli olduğu değerlendirilen roket motoru parçası bulundu. Jandarma ekipleri, parçayı detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına aldı.

İHA14 Haziran 2026 Pazar 10:00 - Güncelleme:
Trabzon sahilinde roket parçası bulundu! Jandarma ekipleri devreye girdi
ABONE OL

Olay, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bölgede avlanan balıkçılar kıyı şeridinde sürüklenerek geldiği değerlendirilen roket motoruna ait bir parça fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, cismin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Yapılan ilk tespitlerde parça üzerinde Rus menşeli olduğunu düşündüren damga ve işaretlerin bulunduğu belirlendi. Patlayıcı özelliği bulunmadığı değerlendirilen roket motoru parçası, detaylı inceleme yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak, bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

  • Roket motoru
  • Rus menşeli
  • Akçaabat

ÖNERİLEN VİDEO

Üç motosiklet birbirine girdi: 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.