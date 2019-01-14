Trabzon'da aranan hükümlü yakalandı
Trabzon'da hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 24 yıl hapis cezası bulunan B.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yakalanan hükümlünün, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
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