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Trabzon'da etkili olan fırtına hastanenin çatısına zarar verdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fırtına sonucu hastanenin çatısında hasar oluştu.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Trabzon'da etkili olan fırtına hastanenin çatısına zarar verdi
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İlçede etkili olan fırtına nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Numune Kampüsü'ndeki binanın çatısının bir bölümü koptu.

Çatıdan kopan parçalar, hastanenin bahçesine ve yola savruldu.

Yolda park halindeki 2 otomobilde, çatıdan kopan parçalar nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Kereste parçasının araçlardan birinin ön camını kırdığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, düşme riski bulunan parçaları hastanenin çatısından indirdi.

Öte yandan, fırtınada, Akyazı mevkisinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin karşısındaki tepede bulunan 61 metrelik direkte asılı Trabzonspor bayrağı da koptu.

Bayrağın koparak yola düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bazı mahallelerde fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, reklam panoları da yerinden koptu.

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