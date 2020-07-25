Trabzon'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

IHA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 07:52 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:01

Alınan bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Yasin Ustaömer yönetimindeki 61 ABK 365 plakalı Ford Tourneo Connect marka araç, Araklı ilçesi Kalecik Tüneli girişinde önünde seyreden Erkan T. yönetimindeki 28 K 9024 plakalı çay yüklü kamyona arkadan carptı. Kazada araç sürücüsü Yasin Ustaömer (30), Yasin Şener Tüzenli (22) ve Oğuzhan Baytürk kaza yerinde hayatını kaybederken, kimliği belirlenemeyen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kaza sırasında otomobilde bulunan bir köpeğin de öldüğü tespit edilirken, kaza nedeniyle Trabzon-Rize istikametinde ulaşım bir süre durdu. Kaza yapan araçta alkol şişeleri bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.