Trabzon'da gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında, albay rütbesindeki terör örgütü üyelerine "mahrem imamlık" yaptığı belirlenen ve aktif olarak görev yapan doktor H.Y. ile Trabzon'da örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem abi" konumunda olduğu tespit edilen firari ihraç öğretmen A.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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