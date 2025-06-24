İSTANBUL 33°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2025 Salı / 28 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7605
  • EURO
    46,1058
  • ALTIN
    4297.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trabzon'da gıda zehirlenmesi: 59 kişi hastanelik oldu
Güncel

Trabzon'da gıda zehirlenmesi: 59 kişi hastanelik oldu

Trabzon Valiliği, Hayrat ilçesinde 59 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu ve tedavilerin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

AA24 Haziran 2025 Salı 00:47 - Güncelleme:
Trabzon'da gıda zehirlenmesi: 59 kişi hastanelik oldu
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede düzenlenen bir mevlide katılan çok sayıda kişinin, verilen yemeğin ardından rahatsızlandığı ve Hayrat, Of, Sürmene ve Rize Devlet Hastaneleri Acil Servislerine başvurduğu ifade edildi.

Başvuru yapan 59 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri kaydedilen açıklamada, olayla ilgili Kaymakamlık, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Tarım Müdürlüğünce gerekli incelemelerin başlatıldığı, incelenmek üzere yemekten numuneler alınarak Savcılığa bildirildiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.