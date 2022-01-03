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Trabzon'da korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde freni boşalması sonucu yoldan çıkıp, evin duvarına çarpan kamyonetteki sürücü 73 yaşındaki Cafer Yavuz ve 65 yaşındaki Yakup Yılmaz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA3 Ocak 2022 Pazartesi 21:41 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 21:41
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Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu ziyaretinden dönen Cafer Yavuz yönetimindeki 61 K 5560 plakalı kamyonet, iddiaya göre yokuştan indiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün durdurmakta başarılı olamadığı kamyonet, yoldan çıkarak 2 katlı evin duvarına çarptı. Evin duvarının bir kısmı yıkılırken, sürücü Cafer Yavuz ve Yakup Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetteki 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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