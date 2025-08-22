İSTANBUL 34°C / 24°C
  Trabzon'da maganda dehşeti... Gelin alma merasimi kana bulandı
Güncel

Trabzon'da maganda dehşeti... Gelin alma merasimi kana bulandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreninde silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan 2 zanlı tutuklandı.

22 Ağustos 2025 Cuma 17:08
Trabzon'da maganda dehşeti... Gelin alma merasimi kana bulandı
İlçenin Taşkıran Mahallesi'nde dün gerçekleşen gelin alma töreni sırasında silahla ateş açarak F.S'nin (43) ölümüne, R.S. ve B.S.T'nin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Y.E.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen, polis memuru olduğu öğrenilen Y.E.B. ve M.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay nedeniyle düğünün iptal edildiği öğrenildi.

OLAY DRON KAMERASINDA

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreninde havaya silahla ateş açılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olay, dron kamerasınca kaydedildi.

İlçenin Taşkıran Mahallesi'nde gelin alma töreni sırasında Fuat Han'ın (43) öldüğü, R.S. ve B.S.T'nin yaralandığı silahla ateş edilme anlarına ait görüntülere ulaşıldı.

Görüntüde, gelinin evden çıkmasının ardından Y.E.B. ve M.B'nin silahla ateş etmesi ve ardından zanlılardan birinin diğerinden tabancayı alarak bölgeden koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Taşkıran Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta gelin alma töreni sırasında silahla ateş edilmesi sonucu Fuat Han, R.S. ve B.S.T. yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Fuat Han'ın cenazesi Erzurum'da defnedilmişti.

Gözaltına alınan polis memuru Y.E.B. ile M.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

