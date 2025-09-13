İSTANBUL 28°C / 20°C
13 Eylül 2025 Cumartesi
  • Trabzon'da minibüs kazası: 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncel

Trabzon'da minibüs kazası: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 18:57
Trabzon'da minibüs kazası: 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaza ilçenin Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 M 608 plakalı yolcu minibüsüne kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen Azerbaycan plakalı tır hızla çarptı. Minibüs, kaza sonrası önündeki taş kamyonu ile tır arasında sıkıştı. İlk belirlemelere göre kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

