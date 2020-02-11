11.02.2020 12:52 - Güncelleme: 11.02.2020 12:52

Yurdun neredeyse tüm kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sebebi ile birçok ilde eğitime ara veriliyor. Trabzon'da okullar tatil mi? Trabzon Valiliği son dakika okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, son dakika buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden de "Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı. Trabzon okul tatili hakkında son dakika açıklamalarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Trabzon'da okulların yarın da tatil edilip edilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da eksi 5, Hakkâri'de eksi 8, Muş'ta eksi 6 ve Bitlis'te eksi 9 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 7

Antalya: Çok bulutlu sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu eksi 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 3