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Trabzon'da sağanak hayatı felç etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

AA3 Haziran 2025 Salı 11:49 - Güncelleme:
Trabzon'da sağanak hayatı felç etti
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Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı.

Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

- EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı.

Taşkın ve kaya düşmelerinin de meydana geldiği bölgede, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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