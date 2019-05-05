Trabzon'da 'Sarallar' operasyonu: 3 gözaltı
TRABZON'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği ve 19 kişiyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri de harekere geçerek, operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, kentte belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı baskında bulundu. Operasyon sonucu, suç örgütü üyesi olduğu saptanan şüpheliler O.S., İ.B. ve S.H., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1'i ruhsatsız 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.
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