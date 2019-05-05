25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon'da 'Sarallar' operasyonu: 3 gözaltı

TRABZON'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği ve 19 kişiyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri de harekere geçerek, operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, kentte belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı baskında bulundu. Operasyon sonucu, suç örgütü üyesi olduğu saptanan şüpheliler O.S., İ.B. ve S.H., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1'i ruhsatsız 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şırnak'ta hain tuzak: 2 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ta hain tuzak: 2 kişi hayatını kaybetti

Netanyahu'dan skandal Gazze açıklaması

Netanyahu'dan skandal Gazze açıklaması

Havalimanında ele geçirildi! Görenleri şoke etti

Havalimanında ele geçirildi! Görenleri şoke etti

İki şehri birbirine düşüren yemek

İki şehri birbirine düşüren yemek

Afyonkarahisar'da Afgan mülteciye korkunç işkence

Afyonkarahisar'da Afgan mülteciye korkunç işkence

Devlet Bahçeli: Seçim tekrarı olursa İstanbul'a mitili atacağım

Devlet Bahçeli: Seçim tekrarı olursa İstanbul'a mitili atacağım

Şehit yüzbaşı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit yüzbaşı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Feci şekilde can vermişti... Yürek yakan detay ortaya çıktı

Feci şekilde can vermişti... Yürek yakan detay ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Bomonti’de tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Bomonti’de tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Oruç tutanlar bu uyarılara dikkat!

Oruç tutanlar bu uyarılara dikkat!

Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, döverek öldürdü!

Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, döverek öldürdü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA