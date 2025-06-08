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Trabzon'da sel faciası... Acı haber 5 gün sonra geldi!

Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni 5 gün sonra bulundu.

AA8 Haziran 2025 Pazar 11:19 - Güncelleme:
Trabzon'da sel faciası... Acı haber 5 gün sonra geldi!
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Trabzon'da 3 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedeni bulundu.

Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için Sera Gölü'nde sürdürülen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Bu arada köpeği ile bölgede yürüyüş yapan Osman Tütüncü, göl kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan kişinin Hüseyin Aydın olduğu tespit edildi.

Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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