  • Trabzon'da suç ağına darbe: 6 yıllık faaliyet deşifre edildi
Trabzon'da yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda organize suç örgütüne yönelik büyük darbe vuruldu. Çok sayıda suça karıştığı belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Nisan 2026 Salı 18:49
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurarak yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama, silahla tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarının işlendiğine dair şikayetler ve deliller üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin 2020-2026 yılları arasında silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte yardım etme, bu silahlı örgüt faaliyeti kapsamında yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama ve silahla tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından 20 farklı olayı örgüt hiyerarşisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda Trabzon'da 1'i ceza infaz kurumunda olmak üzere 18, Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da birer kişi olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • trabzon
  • organize suç örgütü
  • organize suç örgütü operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Şehre inen domuz ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
