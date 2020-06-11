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Trabzon'da terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Trabzon'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 23:44 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 23:44
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Alınan bilgiye göre, DHKP/C terör örgütü propagandası yapmak ve DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında belli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Z.B, O.K.Y, G.N, S.P ve R.S gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S "DHKP/C terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.

G.N, O.K.Y, S.P ve Z.B'nin ise haklarında yurt dışına çıkma yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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