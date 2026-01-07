İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0619
  • EURO
    50,3442
  • ALTIN
    6178.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trabzon'da toprak kayması: 6 katlı bina tahliye edildi
Güncel

Trabzon'da toprak kayması: 6 katlı bina tahliye edildi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından etkilenen 6 katlı binada hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
Trabzon'da toprak kayması: 6 katlı bina tahliye edildi
ABONE OL

Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak sebebiyle hasar gören 2 dairede ve binada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.

"PATLAMAYA BENZER BİR SES İLE KENDİMİZE GELDİK"

Heyelan evinin duvarı yıkılan ve odanın içerisine kaya parçaları ile toprak yığını dolan vatandaşlardan Ahmet Kaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ses duyduklarını ve heyelan olduğunu anladıklarını belirterek, "11 yıldır bu binada oturuyorum. Akşam eşim ve çocuklarımla televizyon izlerken patlamaya benzer bir ses ile kendimize geldik. Ne olduğunu anlayamadık. En güzel yanı can kaybımız yok. Çocuklarıma yada bana birşey olmadı. Hasarımız çok ama gelen Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"BİZ BURADA YATIYOR OLACAKTIK, ALLAH KORUDU"

Olay anında odada kimse olmadığını aktaran Kaba, "O anda kimse yoktu ama yarım saate önce küçük kızım buradaydı. Yarım saat önce olsa kızım bunların içinde olacaktı ya da bir saat sonra olmuş olsaydı biz burada yatıyor olacaktık. Allah korudu." diye konuştu.

  • toprak kayması
  • hasar tespiti
  • Vakfıkebir

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.